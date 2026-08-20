Число погибших при крушении парома в Зимбабве приблизилось к 100

Число погибших при крушении парома Rida на озере Кариба в Зимбабве выросло до 97 человек. Об этом пишет зимбабвийское издание The Herald.

Последними нашли тела ребенка и женщины — их сейчас перевозят в гавань Андора на берегу озера. Как уточняет издание, теперь пропавших без вести не осталось. Однако поиски людей, которые могли находиться на пароме без ведома родственников или друзей, продолжат.

Пассажирский паром перевернулся 12 августа из-за перегруза. 77 человек спасли и довезли до небольшого острова посреди озера. Еще десятки человек погибли. Судно при этом могло вмещать не более 90 пассажиров.

Половина озера Кариба находится на территории Зимбабве, другая половина — Замбии. Его длина — более 223 км, ширина — 40 км. Как отмечала член парламента Зимбабве Мутса Муромбендзи, паром следовал по маршруту из сельской местности Ньяминьями в город Кариба. Путь занимает около пяти часов.