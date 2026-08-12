В Зимбабве паром перевернулся на озере из-за перегруза

Пассажирский паром перевернулся на озере Кариба в Зимбабве из-за перегруза. Как минимум 15 пассажиров погибли, а 27 — числятся пропавшими, пишет AP со ссылкой на национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным AP, 77 человек спасли и довезли до небольшого острова посреди озера. За ними направили лодки. Всего на борту могли находиться 114 пассажиров и пять членов экипажа, сообщает Департамент гражданской защиты Зимбабве после анализа данных о проданных на паром билетах. Точное число детей на судне неизвестно. При этом оно вмещает не более 90 человек.

В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями рекомендовали классифицировать аварию как катастрофу. На озере развернута поисково-спасательная операция.