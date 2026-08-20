Суда с умершими российскими моряками стояли в одном порту КНР

Два российских рыболовецких судна, на которых в июле-августе умерли трое членов экипажей, стояли в одном порту в провинции Хэбэй, Китай. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в рыболовной отрасли.

Среди погибших был механик траулера. Одно из судов принадлежит компании «Островной краб» и приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан. Представитель компании назвал произошедшее несчастным случаем.

Российское посольство в КНР получило уведомление от китайских компетентных органов о смерти трех моряков. По предварительным данным местной полиции, они умерли по естественным причинам, криминальный характер исключен. Сотрудники консульского отдела находятся на связи с семьями погибших и владельцами судов. Сейчас тела погибших россиян доставляют на родину.