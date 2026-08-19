Посольство РФ назвало причину смерти российских моряков в Китае

Смерть трех российских моряков в китайской провинции Хэбэй, предварительно, произошла по естественным причинам и не носила криминального характера. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в КНР.

Сейчас тела россиян доставляют в Россию для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин произошедшего. Консульский отдел посольства поддерживает постоянную связь с семьями моряков, представителями судовладельца, а также с китайскими и российскими правоохранительными органами, оказывая им необходимую помощь, заверили в дипмиссии.

Погибшие моряки были членами экипажей российских судов. Двое из них — радист и помощник капитана судна, принадлежащего компании «Островной краб», уточнили в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов. При этом РЕН ТВ сообщил о гибели четырех человек на этом судне. По словам жены одного из моряков, череда смертей началась в конце июля и продолжалась до начала августа.