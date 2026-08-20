Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге до конца года протестируют оплату проезда по биометрии

В Петербурге до конца 2026 года планируют запустить пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в 10 автобусах «Пассажиравтотранса». Об этом на прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

На первом этапе новую систему опробуют примерно в десяти машинах предприятия. Если эксперимент окажется успешным, технологию могут распространить и на другие виды наземного транспорта.

Господин Поляков также отметил, что в петербургском метро растет число пассажиров, которые выбирают биометрию для оплаты проезда.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд