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Московское метро в списках культурного наследия

Станции, признанные объектами культурного наследия 20 августа 2026 года

  • 1. Александровский сад
  • 2. Алексеевская
  • 3. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
  • 4. Арбатская (Филевская линия)
  • 5. Аэропорт
  • 6. Белорусская (Замоскворецкая линия)
  • 7. Библиотека им. Ленина
  • 8. ВДНХ
  • 9. Динамо
  • 10. Добрынинская
  • 11. Киевская (Арбатско-Покровская линия)
  • 12. Киевская (Филевская линия)
  • 13. Комсомольская (Сокольническая линия)
  • 14. Краснопресненская
  • 15. Красносельская
  • 16. Курская (Арбатско-Покровская)
  • 17. Курская (Кольцевая линия)
  • 18. Лубянка
  • 19. Новослободская
  • 20. Октябрьская (Кольцевая линия)
  • 21. Охотный ряд
  • 22. Павелецкая (Кольцевая линия)
  • 23. Парк культуры (Кольцевая линия)
  • 24. Парк культуры (Сокольническая)
  • 25. Проспект Мира (Кольцевая линия)
  • 26. Рижская (Калужско-Рижская линия)
  • 27. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
  • 28. Смоленская (Филевская линия)
  • 29. Сокол
  • 30. Сокольники (Сокольническая линия)
  • 31. Театральная

Станции, признанные объектами культурного наследия до 20 августа

  • 1. Автозаводская
  • 2. Бауманская
  • 3. Белорусская (Кольцевая линия)
  • 4. Киевская (Кольцевая линия)
  • 5. Комсомольская (Кольцевая линия)
  • 6. Красные Ворота
  • 7. Кропоткинская
  • 8. Маяковская
  • 9. Новокузнецкая
  • 10. Павелецкая (Замоскворецкая линия)
  • 11. Партизанская
  • 12. Площадь Революции
  • 13. Семеновская
  • 14. Таганская (Кольцевая линия)
  • 15. Университет
  • 16. Чистые пруды
  • 17. Электрозаводская (Арбатско-Покровская линия)
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