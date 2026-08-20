Московское метро в списках культурного наследия
Станции, признанные объектами культурного наследия 20 августа 2026 года
- 1. Александровский сад
- 2. Алексеевская
- 3. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
- 4. Арбатская (Филевская линия)
- 5. Аэропорт
- 6. Белорусская (Замоскворецкая линия)
- 7. Библиотека им. Ленина
- 8. ВДНХ
- 9. Динамо
- 10. Добрынинская
- 11. Киевская (Арбатско-Покровская линия)
- 12. Киевская (Филевская линия)
- 13. Комсомольская (Сокольническая линия)
- 14. Краснопресненская
- 15. Красносельская
- 16. Курская (Арбатско-Покровская)
- 17. Курская (Кольцевая линия)
- 18. Лубянка
- 19. Новослободская
- 20. Октябрьская (Кольцевая линия)
- 21. Охотный ряд
- 22. Павелецкая (Кольцевая линия)
- 23. Парк культуры (Кольцевая линия)
- 24. Парк культуры (Сокольническая)
- 25. Проспект Мира (Кольцевая линия)
- 26. Рижская (Калужско-Рижская линия)
- 27. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
- 28. Смоленская (Филевская линия)
- 29. Сокол
- 30. Сокольники (Сокольническая линия)
- 31. Театральная
Станции, признанные объектами культурного наследия до 20 августа
- 1. Автозаводская
- 2. Бауманская
- 3. Белорусская (Кольцевая линия)
- 4. Киевская (Кольцевая линия)
- 5. Комсомольская (Кольцевая линия)
- 6. Красные Ворота
- 7. Кропоткинская
- 8. Маяковская
- 9. Новокузнецкая
- 10. Павелецкая (Замоскворецкая линия)
- 11. Партизанская
- 12. Площадь Революции
- 13. Семеновская
- 14. Таганская (Кольцевая линия)
- 15. Университет
- 16. Чистые пруды
- 17. Электрозаводская (Арбатско-Покровская линия)