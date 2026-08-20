Более 100 петербургских компаний потеряли товары из-за атак на склады Wildberries

Товары более ста петербургских компаний пострадали из-за атак беспилотников на склады Wildberries в разных регионах России. Об этом на прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Речь идет не только о складах маркетплейса в Петербурге и Ленинградской области, но и об объектах в других регионах

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Речь идет не только о складах маркетплейса в Петербурге и Ленинградской области, но и об объектах в других регионах

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По его словам, речь идет не только о складах маркетплейса в Петербурге и Ленинградской области, но и об объектах в других регионах. Власти регулярно проводят встречи с пострадавшими предпринимателями.

«Мы имеем сведения о более чем ста производственных компаниях в Петербурге, товары которых пострадали на складах Wildberries не только в Петербурге и Ленинградской области, но и в других регионах»,— сказал господин Поляков.

По поручению губернатора Александра Беглова бизнесу предоставляют меры поддержки. Компании могут получить льготные займы до 5 млн рублей по ставке 3-5% годовых сроком на три года. Для крупных предприятий предусмотрены кредиты от 15 до 30 млн рублей.

Карина Дроздецкая