По последнему посту моды

Как стало известно “Ъ”, у крупнейшего российского fashion-оператора Melon Fashion Group, управляющего сетями Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, меняется руководство. Новым гендиректором группы становится Антон Летушев, занимавший до этого аналогичную должность в Lime. Михаил Уржумцев, ранее возглавлявший группу, переходит на пост президента и займется стратегическим развитием компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Летушев

Фото: Пресс-служба Melon Fashion Group Антон Летушев

Фото: Пресс-служба Melon Fashion Group

О том, что генеральным директором Melon Fashion Group (MFG) назначен Антон Летушев, “Ъ” рассказали в самой компании. Михаил Уржумцев, занимавший эту должность с 2005 года, теперь становится президентом группы и займется ее стратегическим развитием. Melon Fashion Group предстоит трансформироваться и «быть способной преодолеть вызовы и двигаться к новым масштабным достижениями», передала “Ъ” комментарий господина Уржумцева пресс-служба компании: «Последние годы MFG показывала блестящие результаты в оф- и онлайн-экспансии, развитии портфеля брендов, кратного роста выручки, эффективности бизнеса. Я рад, что к нашей команде присоединился Антон Летушев — профессионал с огромной экспертизой в fashion-ритейле».

45-летний Антон Летушев до этого возглавлял ООО «Стиль Трейд» — операционную компанию одежной сети Lime, куда он пришел в 2011 году. В 2024 году стал исполнительным директором сети премиального одежного бренда Ushatava.

Господин Летушев как CEO будет отвечать за масштабирование и трансформацию бизнеса, развитие бизнес-процессов и технологических решений.

«Индустрия моды очень быстро меняется. Несмотря на это, бренды Melon Fashion Group неизменно остаются в числе любимых и популярных среди россиян. Моими первыми задачами станут знакомство с командой, погружение в цели и операционные процессы каждого из брендов MFG. Полностью разделяю взгляды и ценности компании и уверен, что нам предстоит плодотворная и увлекательная работа вместе для сохранения ее лидирующих позиций»,— отметил топ-менеджер.

55-летний Михаил Уржумцев с 1993 года работал специалистом службы ВЭД по работе с таможней на швейной фабрике «Первомайская заря», из которой позднее и выделилась Melon Fashion Group. В 2005 году был назначен гендиректором АО «Мэлон Фэшн Груп». С 2014 года был президентом компании, а в октябре 2015 года вернулся на пост гендиректора.

Сейчас Melon Fashion Group управляет более 900 магазинами одежных сетей Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Infoline называет компанию лидером среди российских ритейлеров по продажам одежды. По данным СПАРК, по итогам 2024 года выручка АО «Мэлон Фэшн Груп» выросла на 33,2%, до 81,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 42,6%, до 10 млрд руб.

Для MFG назначение Антона Летушева гендиректором, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «это сильное кадровое приобретение». Его назначение может стать серьезным драйвером для роста, в Lime он показал сильные результаты. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Стиль Трейд» составила 34 млрд руб., что втрое больше, чем в 2022 году. «Как раз самые сложные периоды для российского одежного ритейла пришлись на 2022–2023 годы, и этот был период наибольшего роста бизнеса Lime»,— говорит независимый консультант на fashion-рынке, научный руководитель МВА-программы Школы бизнеса МГИМО «Менеджмент в индустрии моды» Дарья Ядерная.

Как считает господин Бурмистров, акционеры Melon Fashion Group пригласили Антона Летушева на должность гендиректора в том числе для того, чтобы он стал дополнительным драйвером с точки зрения скорости роста бизнеса и усиления рыночных позиций, поскольку в компании явно есть амбиции не только по поддержанию бесспорного лидерства на российском рынке, но и к развитию на рынках зарубежных, отмечает Михаил Бурмистров.

Текущий рынок является несколько турбулентным как для небольших игроков, так и некоторых крупных компаний: высвобождаются площади после закрытия магазинов, в том числе флагманских, некоторые бренды уходят с рынка. На этом фоне успех Melon Fashion Group еще более показателен: компания предлагает своим клиентам востребованный продукт, а с приходом Антона Летушева может еще сильнее упрочить свои позиции и увеличить долю на рынке, заняв вакантные площади и заместив уходящих с рынка конкурентов, заключает господин Бурмистров.

Виктория Колганова, Владимир Лавицкий