В Петербурге найдено тело музыканта «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна

В четверг, 20 августа, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове было найдено тело 45-летнего Дмитрия Оганяна, известного в музыкальных кругах как Вагон. В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону сообщили, что труп обнаружен в пруду недалеко от Мичманской улицы.

О том, что это бас-гитарист «Кукрыниксов», сначала рассказали в сетевом сообществе рок-группы «Горшенев». Сообщество объявило о сборе помощи его жене Анне Оганян, пережившей не так давно смерть брата. У музыканта осталось трое детей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последний аккорд гитариста»