В Петербурге найдено тело музыканта «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна
В четверг, 20 августа, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове было найдено тело 45-летнего Дмитрия Оганяна, известного в музыкальных кругах как Вагон. В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону сообщили, что труп обнаружен в пруду недалеко от Мичманской улицы.
О том, что это бас-гитарист «Кукрыниксов», сначала рассказали в сетевом сообществе рок-группы «Горшенев». Сообщество объявило о сборе помощи его жене Анне Оганян, пережившей не так давно смерть брата. У музыканта осталось трое детей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Последний аккорд гитариста»
Следствие рассматривает как криминальные, так и некриминальные версии смерти басиста рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна, о чем 20 августа 2026 года сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Среди некриминальных версий упоминается, в частности, суицид, но правоохранительные органы призвали дождаться результатов судмедэкспертизы.
Основатель группы Алексей Горшенев 20 августа 2026 года подтвердил смерть Дмитрия Оганяна, написав в своем Telegram-канале, что «Дима был жизнерадостным и весёлым человеком, талантливым музыкантом и отцом троих детей». Брат Дмитрия Оганяна, Тигран Оганян, также подтвердил его смерть во «ВКонтакте», при этом ранее в беседе с 78.ru он заявлял, что у музыканта не было суицидальных мыслей.
В составе «Кукрыниксов» Дмитрий Оганян выступал и записывал альбомы с 2001 года, был автором музыки и бэк-вокалистом.