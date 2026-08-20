Последнее соло бас-гитариста

В Петербурге правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна. Его тело с отрубленной кистью было найдено на Васильевском острове. Рассматриваются разные версии, по одной из них, музыкант мог совершить самоубийство. Для близких и коллег Дмитрия Оганяна его смерть стала неожиданностью — он никому не говорил о намерении уйти из жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смерть Дмитрия Оганяна стала полной неожиданностью для его друзей и близких

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Смерть Дмитрия Оганяна стала полной неожиданностью для его друзей и близких

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В четверг, 20 августа, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове было найдено тело 45-летнего Дмитрия Оганяна, известного в музыкальных кругах как Вагон. В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону сообщили, что труп обнаружен в пруду недалеко от Мичманской улицы. О том, что это бас-гитарист «Кукрыниксов», сначала рассказали в сетевом сообществе рок-группы «Горшенев». Сообщество объявило о сборе помощи его жене Анне Оганян, пережившей не так давно смерть брата. У музыканта осталось трое детей.

Дмитрий Оганян родился 17 октября 1980 года в Вологде. Помимо бас-гитары, играл на виолончели. Рок-группу «Кукрыниксы» основали Алексей Горшенев (младший брат Михаила Горшенева, лидера группы «Король и Шут»), Дмитрий Гусев и Александр Леонтьев в Санкт-Петербурге в 1997 году. В начале 2000-х Александр Леонтьев перешел в «Короля и Шута», после чего к «Кукрыниксам» присоединились Илья Леваков, Виктор Бастраков и Дмитрий Оганян, который оставался в составе группы около 18 лет, вплоть до ее распада. В 2017 году «Кукрыниксы» отправились в прощальный тур «20 лет — финал», который охватил 64 города России и ближнего зарубежья. В 2018 году на фестивале «Нашествие» состоялось их последнее выступление. После распада группы Дмитрий Оганян продолжил карьеру в качестве бас-гитариста в коллективе «Кселен», также играл в панк-команде «Бригадный подряд».

Прокуратура Василеостровского района взяла установление обстоятельств гибели музыканта на контроль. Официальные выводы о причине и характере произошедшего пока не сообщаются. В СКР “Ъ” подтвердили, что идет проверка, уголовное дело пока не возбуждено, осмотр места происшествия был завершен к вечеру.

Тем временем источники «Ъ-Северо-Запад» в правоохранительных органах подтвердили, что в качестве одной из основных версий на данный момент рассматривается самоубийство: никаких признаков насилия не было обнаружено. Отмечается, что на берегу озера стояла обувь музыканта, которую он, видимо, снял. Предсмертной записки рядом при этом не оказалось.

По сообщениям СМИ, у музыканта была отрублена кисть руки — рядом с окровавленным топором она лежала на берегу.

Брат гитариста Тигран Оганян написал в соцсетях, что близкие пока не обладают информацией о причине трагедии.

По словам Александра Леонтьева (после распада «Короля и Шута» стал лидером группы «Северный флот»), Дмитрий Оганян был жизнерадостным, позитивным, умным и веселым человеком. С этим мнением согласился и Алексей Горшенев. Однако версию о возможном самоубийстве господин Леонтьев в беседе с “Ъ” не стал полностью отрицать: «Бывает так, что у людей в жизни что-то не получается. Возможно, у него была затяжная депрессия. Сомневаюсь, что в этой истории присутствует криминал, так как Дима никогда не был замечен в чем-то подобном».

В свою очередь, представительница группы «Кселен» Елена Степанова, знающая Дмитрия Оганяна около 20 лет, категорически отрицает возможность суицида.

«Все наши знакомые, а также его супруга и брат не верят в самоубийство. Я видела его в самых разных состояниях — в эмоционально нестабильных, горестных, когда умирали его близкие, и никогда не смогу представить, чтобы он пришел на пляж, разделся, отрубил себе руку и утопился в луже... Он только что вернулся из отпуска. У него молодая жена и трое маленьких детей. Он ради них устроился на работу, купил машину, завязал со всеми вредными привычками»,— сказала она “Ъ”.

Коллега и близкий друг бас-гитариста Анатолий Скляренко рассказал “Ъ”, что у музыканта были трещины на кисти руки, которые мешали ему играть. По его словам, из-за недуга он был вынужден носить специальные насадки на пальцы. При этом Елена Степанова и Александр Леонтьев отметили, что проблемы со здоровьем были несущественными, характерными для гитаристов и в последний год были купированы. «Никаких препятствий для игры у него не было. На следующей неделе мы должны были записывать басовые партии к новому альбому, который должен выйти осенью»,— сказала госпожа Степанова.

Александр Леонтьев добавил, что Алексей Горшенев и другие друзья музыканта «предпринимают все усилия для того, чтобы прощание с ним состоялось в Санкт-Петербурге».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург; Мария Барановская