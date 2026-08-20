Суд признал стрельбу по дронам «крайней необходимостью»

Врио председателя Волгоградского областного суда Александр Клочков 20 августа рассмотрел жалобу защиты на решения мирового и Еланского районного судов, которые 7 и 30 июля признали пенсионера Николая Мухина виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.13 КоАП (стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах). Господина Мухина по итогам разбирательств оштрафовали на 40 тыс. руб., а его ружье — двуствольную «вертикалку» ТОЗ-34 — конфисковали.

Адвокат Александр Гугучкин обращал внимание областного суда на то, что пенсионер стрелял не из хулиганства, а действуя в состоянии крайней необходимости, пытаясь сбить летевший на низкой высоте украинский БПЛА самолетного типа, который, в свою очередь, угрожал жизни и здоровью граждан, а также «целостности инфраструктуры».

Правонарушение, по его данным, если и было, то малозначительное, а сам пенсионер «действовал в интересах Родины и граждан», незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы и какого-либо вреда никому не причинил.

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