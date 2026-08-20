Сбивать так сбивать

В Волгограде пересмотрели административное дело в отношении пенсионера, который, не растерявшись во время налета украинских беспилотников, открыл по ним огонь из охотничьего ружья, но вместо награды за сбитый БПЛА получил штраф с конфискацией оружия. После изучения материалов в Верховном суде России волгоградское правосудие признало, что фигурант действовал «в состоянии крайней необходимости». Его дело было прекращено, а двустволка возвращена владельцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Врио председателя Волгоградского областного суда Александр Клочков 20 августа рассмотрел жалобу защиты на решения мирового и Еланского районного судов, которые 7 и 30 июля признали пенсионера Николая Мухина виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.13 КоАП (стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах). Господина Мухина по итогам разбирательств оштрафовали на 40 тыс. руб., а его ружье — легендарную двуствольную «вертикалку» ТОЗ-34 — конфисковали.

Адвокат Александр Гугучкин обращал внимание областного суда на то, что пенсионер стрелял не из хулиганства, а действуя в состоянии крайней необходимости, пытаясь сбить летевший на низкой высоте украинский БПЛА самолетного типа, который, в свою очередь, угрожал жизни и здоровью граждан, а также «целостности инфраструктуры».

Правонарушение, по его данным, если и было, то малозначительное, а сам пенсионер «действовал в интересах Родины и граждан», незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы и какого-либо вреда никому не причинил.

Согласно объяснениям самого стрелка, данным полиции и судов, в 3:20 21 мая господин Мухин увидел в небе над своим селом четыре беспилотника, летевших в сторону Саратова. Пенсионер выстрелил в них из ружья и, очевидно, попал — в небе раздался взрыв. Разрядив «вертикалку», господин Мухин тут же набрал «112», рассказав диспетчеру о действиях противника и своей стрельбе. Его данные полностью подтвердились. В момент ЧП в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности, который отменили только через пару часов.

Областной суд установил, что в данном случае не было правонарушения, так как стрельба велась по БПЛА для устранения опасности, непосредственно угрожающей «личности и правам данного лица (Николая Мухина.— “Ъ”) или других лиц, а также интересам общества и государства в целом, так как данная опасность не могла быть устранена иными средствами». В соответствии с ст. 2.7 КоАП, такие действия относятся к «крайней необходимости» и не являются административным правонарушением.

Суд полностью удовлетворил жалобу защитника. Предыдущие судебные акты были отменены, а изъятое оружие 12-го калибра возвращено законному владельцу.

По данным “Ъ”, знаковое для многих судебное решение было вынесено после того, как материалы разбирательств по делу, вызвавшему большой общественный резонанс, затребовали и изучили в Верховном суде России.

Следует отметить, что похожий случай произошел весной 2025 года в Московской области. Тогда бывший полицейский, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Александр Юдаев в окрестностях Озер сбил из ружья украинский дрон, прорывавшийся к Москве. «Он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и сбил один»,— сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, вручая стрелку почетную грамоту Государственной думы.

Николай Сергеев