Начался суд по делу по делу экс-ректора Алтайского аграрного университета

Железнодорожный райсуд Барнаула приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего ректора Алтайского государственного аграрного университета Николая Колпакова. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным краевого управления СКР, в 2024 году вуз получил госзадание на период 2025-2026 учебного года по приему абитуриентов на бюджетные места по ряду специальностей. Фигурант дела, по версии следствия, чтобы скрыть недобор абитуриентов на эти направления, фиктивно зачислил на первый курс 97 студентов, которые уже учились в университете. Таким образом, это позволило ему не возвращать государству часть субсидии в размере более 12 млн руб., установили правоохранители.

Кроме того, по материалам дела, фиктивно зачисленным учащимся были необоснованно начислены стипендии на общую сумму порядка 3 млн рублей, а действовавшему тогда ректору назначена премия в размере 195 тыс. руб.

Александра Стрелкова