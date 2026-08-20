Белый дом поддержал унификацию проверки «углеродной» отчетности

Правительство на заседании 20 августа одобрило для внесения в Госдуму законопроект, нацеленный на повышение достоверности «углеродной» отчетности бизнеса, сообщили “Ъ” в Минэкономики. В законодательстве планируется закрепить понятие «верификация информации о выбросах парниковых газов». Речь идет о проверке и подтверждении информации о массе выбросов, образовавшихся в результате деятельности компаний. Верификация останется добровольной, проводить ее будут аккредитованные юридические лица (сейчас их 20). Документ в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Как пояснил “Ъ” глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач, законопроект позволит создать условия, при которых «отчеты российских компаний будут восприниматься за рубежом как надежные и прозрачные», что напрямую влияет на конкурентоспособность экспорта РФ.

Подробнее — в материале «Выбросы оценят по стандарту».