«РИА Новости» узнало о нескольких версиях смерти басиста «Кукрыниксов» Оганяна

Следствие рассматривает как криминальные, так и не криминальные версии смерти басиста петербургской рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Среди некриминальных версий может быть, в частности, суицид, уточнил собеседник агентства. Он призвал дождаться результатов судмедэкспертизы.

Сегодня в водоеме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тело мужчины без кисти руки. Российские СМИ, в том числе петербургские «Фонтанка» и 78.ru, со ссылкой на источники писали о том, что погибший — Дмитрий Оганян. Позднее смерть музыканта подтвердил его брат Тигран Оганян, но подробностей не привел. В беседе с 78.ru он также говорил, что суицидальных мыслей у артиста не было.