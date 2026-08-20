В МИД России призвали Японию признать итоги Второй мировой войны
Японии стоит признать итоги Второй мировой войны и прекратить попытки «ретушировать бесчеловечные страницы собственной истории», заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала визит членов японского правительства в синтоистский храм Ясукуни.
Госпожа Захарова сказала, что Япония во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии, а сейчас «изображает из себя жертву» и пытается «обелить собственные преступления». «Отражение такой линии мы усматриваем в выступлении премьер-министра Санаэ Такаити на церемонии по случаю дня окончания войны, ее ритуальном подношении в храм Ясукуни»,— добавила она (цитата по ТАСС).
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, министр экономической безопасности Кими Онода, а также другие члены правительства страны посетили храм Ясукуни 15 августа — в 81-ю годовщину капитуляции во Второй мировой войне. Глава правительства Санаэ Такаити от визита отказалась, однако отправила ритуальное подношение.
В храме Ясукуни увековечена память японских военачальников, осужденных международным трибуналом в 1945 году за военные преступления. Соседние государства, в первую очередь Южная Корея и Китай, воспринимают визиты официальных лиц Японии как нежелание признавать ответственность за преступления времен Второй мировой войны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова регулярно комментирует чувствительные для российско-японских отношений вопросы, включая визиты официальных лиц Японии в храм Ясукуни и территориальный спор по Курильским островам. 13 августа 2026 года госпожа Захарова назвала неприемлемой реакцию Японии на поездку Владимира Путина на остров Итуруп, заявив, что Токио «разрушает российско-японские отношения» и присоединяется к «русофобской политике». Ранее, 6 августа 2026 года, Мария Захарова указала на «русофобские заклинания» мэра Хиросимы, который в годовщину атомной бомбардировки не упомянул США как страну-агрессора, но при этом критиковал Россию.
Россия считает, что Курильские острова вошли в её состав по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, и Москва прекратила переговоры по территориальному статусу архипелага в 2022 году после введения Токио антироссийских санкций. МИД России заявлял, что для восстановления диалога Японии необходимо отказаться от «недружественной линии» и не связывать отношения с ситуацией на Украине, при этом Токио в декабре 2024 года получил список требований для продолжения диалога, включающий снятие санкций и отказ от поддержки Украины.
Посещение храма Ясукуни японскими политиками регулярно вызывает протесты со стороны Китая и Южной Кореи, поскольку храм считается символом милитаристского прошлого Японии и в нём почитаются души воинов, включая военачальников, признанных военными преступниками. В 2022 году министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура посетил храм Ясукуни, что также вызвало критику.