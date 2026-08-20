В МИД России призвали Японию признать итоги Второй мировой войны

Японии стоит признать итоги Второй мировой войны и прекратить попытки «ретушировать бесчеловечные страницы собственной истории», заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала визит членов японского правительства в синтоистский храм Ясукуни.

Госпожа Захарова сказала, что Япония во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии, а сейчас «изображает из себя жертву» и пытается «обелить собственные преступления». «Отражение такой линии мы усматриваем в выступлении премьер-министра Санаэ Такаити на церемонии по случаю дня окончания войны, ее ритуальном подношении в храм Ясукуни»,— добавила она (цитата по ТАСС).

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, министр экономической безопасности Кими Онода, а также другие члены правительства страны посетили храм Ясукуни 15 августа — в 81-ю годовщину капитуляции во Второй мировой войне. Глава правительства Санаэ Такаити от визита отказалась, однако отправила ритуальное подношение.

В храме Ясукуни увековечена память японских военачальников, осужденных международным трибуналом в 1945 году за военные преступления. Соседние государства, в первую очередь Южная Корея и Китай, воспринимают визиты официальных лиц Японии как нежелание признавать ответственность за преступления времен Второй мировой войны.