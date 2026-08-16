Премьер Такаити не пришла в храм Ясукуни в годовщину капитуляции Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити воздержалась от посещения храма Ясукуни в субботу, в 81-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне, сообщает Politico. Как полагают наблюдатели, этот шаг направлен на то, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем и Южной Кореей, для которых храм является символом милитаристского прошлого Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Suo Takekuma / Kyodo News / AP Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Suo Takekuma / Kyodo News / AP

У токийского храма неоднозначная репутация. Ясукуни-дзиндзя («Храм мира в стране») — построенное в Токио в 1869 году синтоистское святилище. В храме поклоняются душам воинов, погибших за императора, в том числе и военачальникам, признанным международным трибуналом военными преступниками.

Из-за этого посещение храма японскими политиками всегда вызывает протесты со стороны соседей Японии. Такие визиты воспринимаются как нежелание признавать преступления времен войны, включая массовые убийства, принудительный труд и сексуальное рабство, от которых пострадали миллионы людей в Азии. Накануне китайский МИД призвал Японию уважать итоги Второй мировой войны.

Екатерина Наумова