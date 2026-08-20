Житель Тюмени, надругавшийся над девочкой в подъезде, получил 13 лет колонии

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к 13 годам колонии строгого режима 44-летнего Алексея Новака, который в мае в Тюмени затащил девочку в подъезд и надругался над ней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области

Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). В суде мужчина признал вину частично, заявив, что не осознавал происходящего из-за алкогольного опьянения.

Суд также назначил ему один год ограничения свободы и удовлетворил иск о компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в размере 500 тыс. руб.

Полина Бабинцева