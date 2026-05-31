В Тюмени арестовали мужчину, изнасиловавшего пятилетнюю девочку в подъезде

Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу до 28 июля 44-летнего Алексея Новака, который днем 28 мая силой затащил пятилетнюю девочку со двора дома на ул. Судостроителей, 36 в подъезд и совершил «насильственные действия сексуального характера». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, задержанный признал вину в ходе заседания и «в содеянном раскаялся».

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Мужичине предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). По ней ему грозит до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Обвиняемый попросил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако ему было отказано.

«Постановление суда не вступило в законную силу»,— добавили в объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

