«Золотая Корона» закрывает окно в Европу

Платежный сервис «Золотая Корона» покидает европейский рынок. Компания добровольно запустила процедуру аннуляции лицензии. Новые переводы недоступны, а зависшие средства вернут клиентам, следует из заявления на сайте. Дело в том, что в последний 21-й пакет санкций попал оператор и расчетный центр «Золотой короны». В результате перевести деньги, в частности, в Грузию, Армению, Казахстан или Белоруссию стало невозможно. Для трансграничных платежей осталось доступно только четыре направления, а их было более 30. Для россиян это был один из самых популярных сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Какие альтернативы остаются? На этот вопрос “Ъ FM” ответил глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров:

«Продолжает в некоторых юрисдикциях работать. Но в целом поле возможностей сейчас не очень широкое. Все зависит от того, для каких целей осуществляется перевод. Если речь идет о личных расходах, для которых в основном и использовалась "Золотая Корона", вариантов, к сожалению, не очень много. Будем надеяться, что с 1 сентября вступит в силу законопроект о легализации использования криптовалюты в России и ее можно будет официально использовать, в том числе для трансграничных переводов.

Можно использовать и схемы с участием третьих лиц — родственников или знакомых, у которых, например, есть счета в Райффайзенбанке, UniCredit или филиалах западных банков, которые еще продолжают работать в России. Новые счета они не открывают, но по действующим счетам можно попросить кого-то сделать перевод».

По данным Т-Банка, на этом фоне количество переводов в Грузию через банковские сервисы выросло более чем в полтора раза. А трансакции в Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан и Грузию участились на 15%. Подразделение «Золотой Короны» в Европе, как предполагают эксперты, будет ликвидировано. Впрочем, компания сможет перестроиться, считает глава Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам при Торгово-промышленной палате России Андрей Михайлишин:

«Выбор для них достаточно простой. Есть очень высокий риск, что они попадут в 22-й пакет европейских санкций. В этом случае им придется закрыть бизнес по всем направлениям. Даже китайские и турецкие банки, которые с ними работают, если компания попадает под европейские санкции, сразу приостанавливают любые операции до выяснения обстоятельств. Это может занять сколь угодно долго. В таком случае "Золотая Корона" полностью лишилась бы всех каналов во всех странах, которые у нее сейчас есть. Поэтому, на мой взгляд, они приняли прагматичное решение самостоятельно отказаться от рискованных для них направлений и тем самым подать сигнал: "Мы готовы даже заранее исполнять возможные ограничения".

При этом они сохранили часть стран, чтобы продолжать проводить переводы. В этом смысле решение не убьет бизнес, а сильно его сократит. Но компания останется на рынке, сможет перегруппироваться, выбрать другие направления и постепенно возобновить рост и экспансию, например, в Латинской Америке или Африке. Это я уже предполагаю — стратегических планов "Золотой Короны" я не видел, — но такая возможность у них остается.

Оставшиеся направления — Россия, Турция, Китай, Кыргызстан и Узбекистан — достаточно емкие направления, поскольку P2P-переводами пользуются не только трудовые мигранты и обычные люди, которым время от времени нужно что-то перевести. Эти каналы достаточно часто используют и представители микро- и малого бизнеса, особенно для оплаты поставок товаров и иногда услуг. Поэтому это хорошие и достаточно крупные направления».

Как пишет портал «Банки.ру», в Казахстане через «Золотую корону» проходило более 80% исходящих переводов за рубеж и почти половина поступающих платежей. Кроме того, европейские санкции ограничивает трансакции «Цифра банку».

Анжела Гаплевская