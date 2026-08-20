Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dreame Фото: Dreame

Dreame представила серию интеллектуальных электрических бритв S9. Мне удалось протестировать флагманскую версию — Pro — еще до начала продаж. Умные функции новинки не сводятся к дисплею или автоматическим режимам: весь «интеллект» сосредоточен в алгоритмах.

А вот почувствовать их работу удалось. Например, система отслеживает давление на кожу. Стоит при бритье слишком сильно надавить, как световая индикация и вибрация сообщат об избыточном давлении. Это хороший сигнал для пользователя, чтобы скорректировать движения. Похожий принцип используется у динамометрического ключа. Только там цель — корректно затянуть гайку, а здесь — сберечь кожу. Такая забота особенно актуальна на участках с неровным рельефом — например, на линии челюсти или шее.

Кроме того, плотность щетины в разных зонах лица отличается. На щеках волоски обычно мягче и реже, а на подбородке или над верхней губой — более жесткие и растут плотнее. По заверениям Dreame, алгоритмы S9 Pro способны распознавать степень плотности щетины и менять мощность двигателя до 140 раз в секунду. Практический смысл прост: на более густых участках бритве должно хватать мощности, а на менее плотных — не стоит расходовать лишнюю энергию. Человек столь быструю смену мощности почувствовать не может. Зато могу подтвердить равномерное качество бритья.

За него отвечают в том числе бесщеточный двигатель с высоким крутящим моментом, двойные керамические лезвия с показателем 36 млн микрорезов в минуту и изогнутая сетка. На последнюю производитель нанес покрытие из гранул плотностью примерно 300 тыс. единиц на квадратный сантиметр. По заявлению Dreame, этот слой уменьшает сопротивление при движении по коже. После бритья S9 Pro устанавливается в комплектную станцию. Она сама дозирует моющий раствор, разделяет чистую и загрязненную воду, очищает бритвенную систему, сушит ее горячим воздухом и проводит антибактериальную обработку. Корпус самой бритвы защищен по стандарту IPX7, поэтому ее можно использовать как для сухого, так и для влажного бритья. Стоимость новинки — 28 тыс. руб. В комплект также входят насадка-триммер, дорожный чехол, очищающий раствор и два кабеля для зарядки.

Александр Леви