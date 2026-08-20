Шестеро пешеходов пострадали при ДТП на Невском проспекте

Предварительно шесть человек, находившихся на тротуаре, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей на Невском проспекте в Петербурге. Среди пострадавших — трое несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди пострадавших — трое несовершеннолетних

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Среди пострадавших — трое несовершеннолетних

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Авария произошла около 17:36 у дома №41 по Невскому проспекту. После столкновения машины выехали на тротуар и сбили пешеходов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также точное число пострадавших.

Карина Дроздецкая