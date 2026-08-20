Шестеро пешеходов пострадали при ДТП на Невском проспекте
Предварительно шесть человек, находившихся на тротуаре, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей на Невском проспекте в Петербурге. Среди пострадавших — трое несовершеннолетних.
Среди пострадавших — трое несовершеннолетних
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Авария произошла около 17:36 у дома №41 по Невскому проспекту. После столкновения машины выехали на тротуар и сбили пешеходов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также точное число пострадавших.