ЦБ снизил объем золота в резервах на 0,2 млн унций в июле

По состоянию на 1 августа объем монетарного золота в составе международных резервов России снизился на 0,2 млн тройских унций — до 73,2 млн унций. Это минимальное значение с января 2020 года, когда запасы составляли 73 млн унций, указано в статистике Банка России (ЦБ).

В натуральном выражении показатель за месяц снизился на 0,3% — до 2,28 тыс. т, в стоимостном — на 2,1%, до $292,9 млрд.

Объемы запасов золота в России снижаются с начала года. На 1 января показатель составлял 74,8 млн унций. Каждый месяц запасы сокращались в среднем на 0,2-0,3 млн унций.