У цифры убавилось долларов

За прошедшую неделю инвесторы вывели из биткойн-ETF рекордные $1,8 млрд, с начала мая суммарный отток составил почти $7,86 млрд. При этом очередного крупного обвала стоимости биткойна не произошло, и к вечеру воскресенья цена держалась на отметке выше $60 тыс. Волну распродаж спровоцировала инфляционная статистика в США, которая заставила инвесторов пересмотреть ожидания в вопросе снижения ключевой ставки ФРС. Рынок достиг временного равновесия, когда продавцы уже не готовы массово выходить из биткойна по текущим ценам, а покупатели пока не видят достаточных поводов для активного возвращения в актив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За прошедшую неделю инвесторы вывели из биткойн-ETF $1,8 млрд, что стало рекордным недельным показателем за всю историю существования таких фондов с 2024 года, следует из данных CoinMarcetCap. Всего же с начала мая инвесторы вывели из фондов около $7,86 млрд.

Масштабные выводы средств сказались и на стоимости крупнейшей криптовалюты. По данным Investing.com, к 25 июня цена биткойна опускалась до $58,1 тыс., минимума с сентября 2024 года.

Впрочем, крупного обвала котировок не произошло, и к вечеру воскресенья (около 18:00) стоимость валюты держалась выше отметки $60 тыс.

Волну распродаж спровоцировала публикация данных по росту потребительских цен в США, которая превзошла ожидания аналитиков и заставила инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Как указывает операционный директор криптообменника Millpay Игорь Плотников, если раньше криптоинвесторы надеялись, что ФРС США снизит ставку после прихода Трампа, то теперь многие полагают, что регулятор может пойти даже на ее повышение.

При этом, даже несмотря на подписание перемирия между США и Ираном, ситуация в регионе остается напряженной и по-прежнему давит на курс биткойна (см. “Ъ” от 5 мая), указывает основатель «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов. На рынок давит и летнее сезонное снижение активности инвесторов, которое совпало с полным отсутствием каких-либо позитивных новостей, которые укрепили бы веру инвесторов в биткойн, указывает он.

Курсу биткойна удалось стабилизироваться и удержаться на отметке около $60 тыс. за счет того, что большинство инвесторов, которые смотрят на криптовалюты скептически, уже продали свои активы во время крупных обвалов, тогда как покупатели, желающие приобрести биткойн по снизившейся цене, оперативно скупают монеты. Рынок достиг временного равновесия, когда продавцы уже не готовы массово выходить по текущим ценам, а покупатели пока не видят достаточных поводов для активного возвращения в актив, отмечает управляющий партнер VG Group Вагиз Нуруллов. «Покупки, вероятно, идут со стороны долгосрочных держателей, крупных инвесторов и криптофондов»,— указывает эксперт.

Эксперты не исключают, что текущая стабилизация является затишьем, после которого могут последовать как бурный рост котировок, так и их стремительный спад, так как дальнейшая динамика будет определяться действиями ФРС США.

По словам Руфата Абясова, если надежды инвесторов не оправдаются, стоимость биткойна может снизиться до $45–55 тыс.

Чтобы курс биткойна начал долгосрочный рост, инвесторам нужны позитивные сигналы о готовящемся длительном смягчении денежно-кредитной политики и уверенном замедлении инфляции. По мнению аналитика Виктора Першикова, при отсутствии негативных новостей можно ожидать, что институциональные игроки вновь обратят внимание на биткойн, что поднимет котировки до уровня $70 тыс.

Андрей Ковалев