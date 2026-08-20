Португальский защитник Канселу подписал контракт с «Барселоной»

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о подписании контракта с защитником сборной Португалии Жуаном Канселу. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Miron / Reuters Фото: Jerome Miron / Reuters

В сезоне-2023/24 каталонская команда арендовала игрока у английского «Манчестер Сити». С января 2026 года Канселу представлял «Барселону» на правах аренды из саудовского «Аль-Хиляля».

Жуану Канселу 32 года. На протяжении карьеры он также выступал за португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», итальянские «Интер» и «Ювентус», немецкую «Баварию». В составе «Манчестер Сити» защитник стал трехкратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. За национальную команду футболист провел 73 матча, в которых забил 12 голов.

Арнольд Кабанов