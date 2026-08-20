Призовой фонд теннисного турнира впервые превысит $100 млн
Призовой фонд Открытого чемпионата США (US Open) в 2026 году составит рекордные $108 млн. Об этом сообщили организаторы нью-йоркского мейджора.
Победители в одиночных разрядах заработают $5,5 млн, финалисты — $2,8 млн. Чемпионам в парном и смешанном разрядах выплатят по $1 млн, участникам решающих матчей — по $500 тыс. В этом году состязание пройдет с 23 августа по 13 сентября.
US Open 2026 года станет первым теннисным турниром с призовым фондом более $100 млн. Предыдущий рекорд по размеру выплат — $90 млн — был установлен на том же соревновании в прошлом году.
Открытый чемпионат США — последний в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на хардовых кортах National Tennis Center. В прошлом году победителями стали белоруска Арина Соболенко и испанец Карлос Алькарас.
В 2026 году ожидается, что призовой фонд Открытого чемпионата США (US Open) впервые превысит 100 миллионов долларов. Переговоры об увеличении призовых фондов турниров Большого шлема продолжаются около 18 месяцев, при этом ведущие теннисисты, включая Арину Соболенко, настаивают на том, чтобы организаторы выделяли на выплату призовых 22% своих доходов.
В 2025 году призовой фонд US Open составлял 90 миллионов долларов. Тогда победительницей в женском одиночном разряде стала Арина Соболенко, а действующим победителем в мужском одиночном разряде был Янник Синнер. В полуфинале 2025 года Карлос Алькарас встречался с Новаком Джоковичем.