Призовой фонд теннисного турнира впервые превысит $100 млн

Призовой фонд Открытого чемпионата США (US Open) в 2026 году составит рекордные $108 млн. Об этом сообщили организаторы нью-йоркского мейджора.

Победители в одиночных разрядах заработают $5,5 млн, финалисты — $2,8 млн. Чемпионам в парном и смешанном разрядах выплатят по $1 млн, участникам решающих матчей — по $500 тыс. В этом году состязание пройдет с 23 августа по 13 сентября.

US Open 2026 года станет первым теннисным турниром с призовым фондом более $100 млн. Предыдущий рекорд по размеру выплат — $90 млн — был установлен на том же соревновании в прошлом году.

Открытый чемпионат США — последний в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на хардовых кортах National Tennis Center. В прошлом году победителями стали белоруска Арина Соболенко и испанец Карлос Алькарас.

Арнольд Кабанов