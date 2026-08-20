Петербург вошел в топ-5 регионов по просроченным кредитам

Объем просроченной розничной банковской задолженности жителей Петербурга без учета ипотеки достиг 55 млрд рублей, следует из оценки коллекторского агентства «Долговой Консультант». Северная столица вошла в пятерку регионов с наибольшим накопленным объемом неплатежей.

В целом по России за первое полугодие 2026 года просроченная задолженность без учета ипотеки выросла на 4,7%, или 67,9 млрд рублей, и превысила 1,5 трлн рублей. Только в июне объем просрочки увеличился на 32,2 млрд рублей — почти столько же, сколько было накоплено за январь—май вместе взятые (35,6 млрд рублей).

Доля просроченной задолженности по итогам июня достигла 9,66% против 9,57% в мае и 9,48% в марте. В статистике учитываются неплатежи продолжительностью более 90 дней, поэтому текущий объем просрочки отражает проблемы, возникшие не позднее первого квартала года.

Больше всего накопленной просроченной задолженности приходится на жителей Москвы — 132 млрд рублей. Далее идут Московская область (119 млрд), Краснодарский край (79,5 млрд), Тюменская область (58 млрд) и Петербург (55 млрд).

При этом проблемная задолженность без учета ипотеки растет несколько лет подряд. За 2025 год она увеличилась на 262,5 млрд рублей, до 1,44 трлн рублей (+22,3%). В 2024 году рост составил 109 млрд рублей (+10,3%), а в 2023-м — 43 млрд рублей (+4,3%).

Карина Дроздецкая