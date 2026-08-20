Сына экс-омбудсмена Астахова заподозрили в мошенничестве

Как стало известно “Ъ”, сын бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова Антон Астахов фигурирует в уголовных делах об особо крупном мошенничестве и о незаконной выдачей наград на СВО. Тверской райсуд Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД до середины сентября продлил нахождение Антона Астахова в СИЗО «Матросская Тишина», а Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, на днях оставил данное решение в силе.

По версии следствия, он вместе с другими фигурантами похищал средства из финансовой структуры под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. «Уголовное дело возбуждено по событиям 2019–2020 годов, когда наш доверитель непродолжительное время являлся одним из акционеров банка»,— сообщил “Ъ” представитель защиты обвиняемого. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова признал Антона Астахова виновным в мошенничестве на сумму порядка 75 млн руб., связанном с кредитованием, приговорив к трем с половиной годам колонии общего режима. В августе 2023 года он подписал контракт с Минобороны.

В апреле 2026 года Антона Астахова вызвали в военный следственный отдел СКР в Курске для допроса в качестве свидетеля — и там же задержали, передав следователям ГСУ ГУ МВД России по Москве. Затем его арестовали по обвинению в мошенничестве. Защита отмечает, что, поскольку обвиняемый является действующим военнослужащим, его уголовное преследование должно осуществляться не полицией, а военным следствием СКР.

Подробнее — в материале «Офицеру Астахову присвоено звание заключенного».