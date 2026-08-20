Офицеру Астахову присвоено звание заключенного

Как стало известно “Ъ”, сын бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова Антон Астахов фигурирует в уголовных делах о мошенничестве и о незаконной выдачей наград на СВО. Три года назад он заключил контракт с Минобороны и воевал в составе штурмовых подразделений, получив ранение, контузию и медаль. Господин Астахов настаивает на своей невиновности, а его защита говорит, что полиция по закону не может расследовать дело офицера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший уполномоченный по правам ребенка России Павел Астахов (слева) и его старший сын Антон Астахов

Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ Бывший уполномоченный по правам ребенка России Павел Астахов (слева) и его старший сын Антон Астахов

Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

Тверской райсуд Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД до середины сентября продлил нахождение Антона Астахова в СИЗО «Матросская Тишина», а Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, на днях оставил данное решение в силе.

Астахов-младший обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, он вместе с другими фигурантами похищал средства из финансовой структуры под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов.

«Уголовное дело возбуждено по событиям 2019–2020 годов, когда наш доверитель непродолжительное время являлся одним из акционеров банка»,— сообщил “Ъ” представитель защиты обвиняемого. Он отметил, что после банкротства банка претензии были предъявлены его бывшим руководителям и акционерам, в том числе сыну экс-уполномоченного по правам ребенка России. При этом, согласно данным Тверского суда, Астахов-младший также является и фигурантом уголовного дела о служебном подлоге (ст. 292 УК), связанного с незаконным награждением военнослужащих госнаградами РФ.

В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова признал Антона Астахова виновным в мошенничестве на сумму порядка 75 млн руб., связанном с кредитованием, приговорив к трем с половиной годам колонии общего режима. В августе 2023 года он подписал контракт с Минобороны.

Начинал свою службу обычным штурмовиком, впоследствии ему, по данным защиты, было присвоено офицерское звание. Представители Астахова-младшего рассказывают, что, участвуя в СВО, он был контужен и легко ранен. Однако «от госпитализации после оказания первой помощи отказался — обстановка требовала его присутствия в подразделении». Президентским указом от 14 июня 2024 года Антон Астахов награжден медалью Суворова «за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания». Также он отмечен медалью «Защитник Курской области» и наградой спецназа «Ахмат».

В апреле 2026 года Антона Астахова вызвали в военный следственный отдел СКР в Курске для допроса в качестве свидетеля — и там же задержали, передав следователям ГСУ ГУ МВД России по Москве. Затем его арестовали по обвинению в мошенничестве. Защита отмечает, что, поскольку обвиняемый является действующим военнослужащим, его уголовное преследование должно осуществляться не полицией, а военным следствием СКР. Адвокаты также полагают, что полученная медаль Суворова освобождает его не только от срока, назначенного в Саратове, но и от уголовного преследования в Москве, так как оно было начато до поступления фигуранта на военную службу. По сведениям защиты, по уголовному делу о служебном подлоге отец четверых малолетних детей Антон Астахов проходит свидетелем. «Многочисленные сослуживцы, которых допросили, характеризовали его как честного офицера»,— указывают защитники.

Сергей Сергеев