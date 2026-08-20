«Намек на провал военной составляющей»

Дональд Трамп объявил о глобальном экономическом удушении Исламской Республики. Всем странам-нарушителям блокады президент США обещает серьезные санкции. Тегеран назвал эти заявления «очередным поражением Соединенных Штатов и попыткой скрыть собственные проблемы». Многочисленные обозреватели и СМИ настроены скептически. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает не торопиться с выводами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Дональд Трамп объявил о начале «Дня Д» для Ирана. Это аналогия с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году — только на этот раз речь идет об экономическом удушении отдельно взятой страны. Как написал президент Соединенных Штатов в социальной сети Truth Social: «Это будет экономическая война и изоляция, причем в невиданных масштабах». Перекрыть предполагается буквально все, что возможно: финансовые потоки, воздушное, морское и любое другое сообщение. Тех, кто попытается эту самую страшную блокаду нарушить, ждут «колоссальные последствия» — экономические. В частности, имеются в виду вторичные санкции.

Список конкретных мер глава Белого дома обещает огласить отдельно. Пока союзникам Соединенных Штатов предложено поддержать новый проект. Вроде бы Объединенные Арабские Эмираты объявили о приостановке любых торговых и финансовых операций с Исламской Республикой. Вот что удивительно: несмотря на обстрелы этой страны и почти дружбу с Израилем и США, ОАЭ вплоть до сего момента были крупнейшим партнером Тегерана и тихой гаванью для обхода санкций и теневой торговли. С началом войны трафик сократился, но не исчез: война войной, а прибыль по расписанию.

Специалисты говорят: если Объединенные Арабские Эмираты подойдут к вопросу серьезно, это будет очень чувствительный удар, даже похуже, чем военное воздействие. Однако самое главное — это Китай, который также помогает Ирану, хотя Трамп утверждает, что уважаемый партнер Си Цзиньпин чуть ли не клятву ему давал, что ничего подобного не совершает. Тем более что председатель КНР прибывает в США с ответным большим визитом 24 сентября — совсем скоро. К слову, Россия — стратегический союзник Тегерана — тоже в списке помощников.

В отношении Москвы глава Белого дома, как и в случае с Поднебесной, предпочитает избегать резких эпитетов. Мол, Владимир Путин ему тоже обещал, но при этом Америка помогает Украине, так что здесь как бы мы квиты. Многочисленные обозреватели и наблюдатели и даже многие союзники Трампа скептически относятся к его новой идее. А иные саркастически усмехаются, намекая на провал военной составляющей. Поэтому приходится лавировать. Президент блефует — пытается торговаться перед визитом товарища Си.

Что касается Ирана, его загоняют в угол. Он может пойти на любые меры, включая удары по нефтяным месторождениям арабских соседей. В результате регион ждут плохо прогнозируемые последствия — неуправляемый хаос и вечная война. Не хочется, конечно, вступать на этот счет в дискуссию, тем не менее возникает логичный вопрос: а вы что предлагаете, господа? Хорошо, пусть Иран создает себе атомную бомбу, а затем возьмет да и пустит ее в ход. И какой тогда хаос ждет не только Ближний Восток, но и всю планету Земля? На этом можно завершить данную дискуссию.

Дмитрий Дризе