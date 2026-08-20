Херсонскую область обеспечат резервными источниками питания

Все объекты критической инфраструктуры для четырех крупнейших городов Херсонской области, а также все образовательные учреждения обеспечат резервными источниками питания. Для Геническа, Каховки, Новой Каховки и Скадовска подготовлены сценарии работы при длительном блэкауте, в том числе при морозах до -20 °C. Об этом заявил губернатор области Владимир Сальдо по итогам совещания в правительстве региона.

«Предстоящая зима будет непростой, поэтому ориентируемся не только на штатную работу, но и на возможные длительные отключения электричества и новые атаки противника на инфраструктуру»,— отметил господин Сальдо.

По его словам, сейчас общая готовность региона к зиме составляет 73%. Основные подготовительные работы должны завершиться к середине осени. Специалисты проверяют котельные, коммунальные объекты, генераторы и другое резервное оборудование, усиливают защиту энергетической и коммунальной инфраструктуры от БПЛА.

Для водоснабжения сейчас в области есть 107 дизель-генераторов. Как сообщил губернатор, нужно еще 261, чтобы обеспечить более устойчивую подачу воды. При серьезных перебоях предусмотрен подвоз воды не реже одного раза в трое суток.

Бюджетным учреждениям, добавил Сальдо, на зиму потребуется 7 тыс. тонн угля, общая потребность области — порядка 60 тыс. тонн. Сейчас в наличии около 40 тыс. тонн с учетом запасов у жителей.

Сам учебный процесс при необходимости готовятся проводить в смешанном режиме: дистанционно и очно.

Александр Дремлюгин, Симферополь