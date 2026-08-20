Херсонскую область обеспечат резервными источниками питания
Все объекты критической инфраструктуры для четырех крупнейших городов Херсонской области, а также все образовательные учреждения обеспечат резервными источниками питания. Для Геническа, Каховки, Новой Каховки и Скадовска подготовлены сценарии работы при длительном блэкауте, в том числе при морозах до -20 °C. Об этом заявил губернатор области Владимир Сальдо по итогам совещания в правительстве региона.
«Предстоящая зима будет непростой, поэтому ориентируемся не только на штатную работу, но и на возможные длительные отключения электричества и новые атаки противника на инфраструктуру»,— отметил господин Сальдо.
По его словам, сейчас общая готовность региона к зиме составляет 73%. Основные подготовительные работы должны завершиться к середине осени. Специалисты проверяют котельные, коммунальные объекты, генераторы и другое резервное оборудование, усиливают защиту энергетической и коммунальной инфраструктуры от БПЛА.
Для водоснабжения сейчас в области есть 107 дизель-генераторов. Как сообщил губернатор, нужно еще 261, чтобы обеспечить более устойчивую подачу воды. При серьезных перебоях предусмотрен подвоз воды не реже одного раза в трое суток.
Бюджетным учреждениям, добавил Сальдо, на зиму потребуется 7 тыс. тонн угля, общая потребность области — порядка 60 тыс. тонн. Сейчас в наличии около 40 тыс. тонн с учетом запасов у жителей.
Сам учебный процесс при необходимости готовятся проводить в смешанном режиме: дистанционно и очно.
Власти Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации 7 июля 2026 года, чтобы ускорить решение вопросов, связанных с работой объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Это произошло после того, как 4 июля 2026 года вся Херсонская область была обесточена, а 9 июля 2026 года губернатор Владимир Сальдо сообщил о полном или частичном обесточивании всех округов региона. Частичное или полное отсутствие электроэнергии наблюдалось в более чем 200 населенных пунктах.
Губернатор Владимир Сальдо также заявлял, что в марте 2026 года беспилотники атаковали две школы в Херсонской области — в Новой Маячке и Михайловке, при этом дети и персонал были заранее эвакуированы. Кроме того, 18 марта 2026 года более 50 тысяч человек в 53 населенных пунктах региона остались без электричества после обстрела подстанции в Запорожской области, при этом 27 социально значимых объектов были переведены на резервные источники питания.
В декабре 2025 года более 60 тысяч жителей Херсонской области остались без света после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона, в том числе по трансформаторной подстанции «Виноградово». Из-за высокой активности беспилотников сотрудники «Херсонэнерго» не могли сразу приступить к ремонтным работам.