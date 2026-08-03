В школах Севастополя не могут организовать дистант из-за проблем со светом

Севастопольские школьники начнут новый учебный год с очных занятий, дистанционного обучения не будет из-за невозможности его организовать в связи с отключениями электроэнергии. Об этом заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Вижу, как много вопросов от родителей поступает сейчас, в начале августа. Самый главный из них — как будем учиться? При текущих ограничениях в электроснабжении организовать качественный дистант невозможно, поэтому этот вариант даже не рассматриваем. Дети должны учиться в классах»,— написал губернатор в своих соцсетях.

По его словам, нынешняя ситуация требует гибкости — длительность уроков, расписание и другие детали учебного процесса педагоги и директора школ обсудят на августовском совете.

Господин Развожаев подчеркнул, что местные власти должны сделать так, чтобы учебный процесс прерывался как можно реже. Детские сады, добавил он, также вернутся к обычному режиму и с 1 сентября дежурные группы будут отменены.

А четвертой смены в детских лагерях в этом году не будет. До конца лета продолжат работу короткие трехдневные смены в «Новом Херсонесе» и проект «Планета детства» на базе школ.

Перебои с электроснабжением в Севастополе и в Крыму продолжаются уже несколько месяцев из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре со стороны вооруженных сил Украины.

Недавно в городе-герое объявили о введении ограничений энергопотребления для юридических лиц.

Александр Дремлюгин, Симферополь