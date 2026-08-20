Пять человек жестоко избили случайного прохожего под Петрозаводском

В Карелии возбудили уголовное дело против пятерых молодых людей, которые, по версии следствия, избили случайного прохожего. Один из нападавших использовал пневматический пистолет, а всего мужчине нанесли не менее 20 ударов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственный отдел по Петрозаводску СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следственный отдел по Петрозаводску СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел в начале июля вечером у одного из домов на улице Школьной в поселке Шуя. По данным Следственного комитета региона, пятеро подозреваемых, в том числе несовершеннолетний, находились в состоянии алкогольного опьянения и напали на ранее незнакомого им местного жителя 1998 года рождения из-за малозначительного повода.

Один из участников конфликта применил пневматический пистолет. Вместе с другими нападавшими он бил мужчину руками и ногами по голове, спине, туловищу и конечностям. Потерпевший получил телесные повреждения, смог уйти от нападавших и после этого обратился за медицинской помощью.

Следственный отдел по Петрозаводску СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе с участием подозреваемых. В отношении фигурантов избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Карина Дроздецкая