ЦБ попросил брокеров общаться об обмене заблокированными активами непублично

Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны общаться с клиентами по поводу обмена заблокированными иностранными активами в адресном режиме. Публичное распространение таких предложений до специального разрешения — недобросовестная практика, указано в письме с официальной позицией Центробанка на портале НАУФОР.

По мнению регулятора, распространение в СМИ сведений о сделке до того, как ее одобрит профильная российская правкомиссия и иностранные регуляторы, вводит клиентов в заблуждение. Профучастники должны обращаться к клиентам непублично, а также уведомлять их о необходимости разрешений российских и иностранных властей, длительном согласовании и отсутствии гарантии их получения.

Финансовым посредникам необходимо указывать, что клиенты долго не смогут распоряжаться своими активами, предлагаемыми к обмену, а также что на полученные ими российские активы могут распространяться ограничения. Эту информацию рекомендуют предоставлять вместе с предложением о сделке обмена. Должное информирование свидетельствует о следовании принципам добросовестности и разумности, заявили в Центробанке.

В марте в Центробанке сообщали, что власти с 2022 года добились разблокировки зарубежных активов российских инвесторов на сумму 5,3 трлн руб., замороженных из-за санкций. Общий объем замороженных средств частных инвесторов оценивался в 2022 году в 6 трлн руб.