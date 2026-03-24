Россия добилась разблокировки зарубежных активов частных инвесторов на 5 трлн руб. с 2022 года

Центробанк и Минфин с 2022 года добились разблокировки зарубежных активов российских инвесторов на сумму 5,3 трлн рублей, оказавшихся замороженными из-за санкций. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению отчета ЦБ за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Меры, которые мы реализовали вместе с Минфином, позволили вернуть в 2025 году активы инвесторам и обеспечить получение ими выплат на общую сумму свыше 400 млрд рублей», — отметила госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). — Суммарно с 2022 года удалось разблокировать активы на сумму 5,3 трлн руб».

По словам главы Центробанка, ведомствам также удалось вывести из-под санкционных рисков в российскую юрисдикцию активы и выплаты по ним на сумму 6,7 трлн руб. Эльвира Набиуллина отметила, что предложения обмена заблокированными активами во многом «утыкаются в нежелание с другой стороны».

Зампред Банка России Филипп Габуния отметил, что успех работы по разблокировке активов связан с непубличностью этой работы. По его словам, попытки разблокировки афишировались, они встречали «большое сопротивление». «Когда работаем в более тихом формате, это приносит больше плодов», — отметил господин Габуния (цитата по «РИА Новости»).

В результате введения санкций Евросоюзом в марте 2022 года зарубежные активы более чем 5 млн россиян оказались заблокированы. Тогда объем замороженных средств — как долговых ценных бумаг, так и акций — оценивался в 6 трлн руб. В ноябре 2025-го Эльвира Набиуллина сообщала, что разморожена уже половина активов.