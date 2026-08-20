Новый порядок отбывания ограничения свободы вступил в силу

В четверг, 20 августа, вступили в силу поправки к Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), касающиеся ответственности за нарушения условий ограничения свободы и уклонение от отбывания такого наказания.

Ограничение свободы — вид наказания, при котором осужденный не может уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, посещать места за пределами муниципального образования, массовые мероприятия, менять место работы или учебы без согласия ФСИН. Ограничение свободы может назначаться в качестве дополнительного вида наказания или быть заменой неотбытого срока для осужденных к лишению свободы. По данным судебного департамента Верховного суда на 2024 год, ограничение свободы в виде основного вида наказания назначили 24,5 тыс. граждан, в виде дополнительного — 7,6 тыс. Данные за 2025 и 2026 годы не публиковались.

Проект поправок к УИК правительство внесло в Госдуму в сентябре 2025 года. В пояснительной записке указывалось на правовой пробел в ст. 47 УИК. В соответствии с ней поменять меру наказания на ограничение свободы можно было только осужденным к лишению свободы. Поправки распространили эти положения еще и на тех, кто осужден к принудительным работам. Кроме того, теперь при уклонении осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы суд в качестве меры воздействия может заменить наказание не только на лишение свободы, но и на принудительные работы. Ранее все осужденные, нарушившие порядок отбывания ограничения свободы, направлялись в колонии.

Вступившие в силу поправки также поменяли коэффициенты перерасчета дней содержания под стражей. Теперь при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы срок исчисляется со дня освобождения из исправительного учреждения. Это означает, что в срок ограничения свободы включаются дни, потраченные осужденным на возвращение из колонии к месту жительства.

Полина Мотызлевская