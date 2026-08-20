Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU

Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в соревновании спортивных пар, лидируют после короткой программы на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Сиане. Они набрали 65,54 балла.

На второй строке расположились китайцы Чэнь Юйсюань и Донг Инбо, получившие 53,88 балла. Их соотечественники Ван Чэнь Лин и Чэнь Юн Чжэн, показавшие результат 49,61 балла, идут третьими. С произвольными программами пары выступят 21 августа.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Ранее на этапе Гран-при в Китае короткую программу у одиночниц выиграла София Дзепка. Дуэт Мария Фефелова/Артем Валов стал первым по итогам ритм-танца.

Арнольд Кабанов