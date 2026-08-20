Госэкспертиза со второго раза одобрила капремонт нижегородского роддома №5

Проект капитального ремонта родильного дома №5 в Нижнем Новгороде со второй попытки прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в реестр экспертиз 19 августа. Первое заключение выдали в начале июня, оно было отрицательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Здание роддома находится на улице Березовской, 85. В 2026 году этот роддом и поликлинику №17 присоединили к больнице №28 для создания «Семейного квартала».

На ремонт роддома выделили более 140 млн руб.

Галина Шамберина