На ремонт роддома №5 в Нижнем Новгороде выделили 143 млн рублей

Госучреждение «Родильный дом №5 Московского района Нижнего Новгорода» 13 февраля объявило открытый конкурс в электронной форме на капитальный ремонт здания роддома. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Здание находится на улице Березовской, 85. Начальная стоимость контракта составляет чуть более 143 млн руб., включая 3,09 млн на проектные работы. Завершить проектирование необходимо до 15 мая, провести сами работы — до 1 ноября 2025 года.

Итоги закупки подведут 5 марта.

Галина Шамберина