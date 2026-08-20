AFP: число смертей от жары в Испании достигло почти 4500 человек

С 1 июня по 19 августа этого года в Испании зафиксировано 4458 случаев смерти, связанных с аномальной жарой. Об этом сообщают France 24 и AFP, ссылаясь на данные испанского Института общественного здоровья имени Карлоса III.

Специалисты института отмечают, что это самый высокий показатель для страны с 2022 года. Для сравнения, в прошлом году за тот же период зафиксирована гибель от жары 3073 человек, годом ранее — 1890.

Эксперты напоминают, что июль 2026 года стал самым жарким и самым сухим за все время измерений, которые начались в 1961 году.

Как сообщал “Ъ”, 20 августа германский Институт Роберта Коха опубликовал данные о том, что с начала года в стране от жары умерло 14 тыс. человек. По данным Euractiv, 19 августа власти Франции оценили смертность от аномальной жары в стране в 7300 человек. В свою очередь, эксперты Миланского университета прогнозируют количество жертв в Италии этим летом в 5–8 тыс. человек.