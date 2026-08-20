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AFP: число смертей от жары в Испании достигло почти 4500 человек

С 1 июня по 19 августа этого года в Испании зафиксировано 4458 случаев смерти, связанных с аномальной жарой. Об этом сообщают France 24 и AFP, ссылаясь на данные испанского Института общественного здоровья имени Карлоса III.

Специалисты института отмечают, что это самый высокий показатель для страны с 2022 года. Для сравнения, в прошлом году за тот же период зафиксирована гибель от жары 3073 человек, годом ранее — 1890.

Эксперты напоминают, что июль 2026 года стал самым жарким и самым сухим за все время измерений, которые начались в 1961 году.

Как сообщал “Ъ”, 20 августа германский Институт Роберта Коха опубликовал данные о том, что с начала года в стране от жары умерло 14 тыс. человек. По данным Euractiv, 19 августа власти Франции оценили смертность от аномальной жары в стране в 7300 человек. В свою очередь, эксперты Миланского университета прогнозируют количество жертв в Италии этим летом в 5–8 тыс. человек.

Фотогалерея

Жара в Европе

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: Emma Da Silva / AP

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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