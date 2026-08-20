Число погибших от жары в Германии выросло до 14 тысяч

Этим летом около 14 тыс. человек в Германии умерли из-за последствий пребывания на экстремальной жаре. Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха (RKI). Таким образом, за первые семь месяцев (данные на 9 августа) в Германии в этих условиях уже умерло рекордное число людей.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда умерло около 9 тыс. человек. Более половины смертей этим летом приходится на людей старше 85 лет.

В начале августа агентство Bloomberg опубликовало собственные подсчеты смертей от жары в Европе — с начала лета их число превысило 25 тыс. человек.

Яна Рождественская