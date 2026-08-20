Число погибших от жары в Германии выросло до 14 тысяч
Этим летом около 14 тыс. человек в Германии умерли из-за последствий пребывания на экстремальной жаре. Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха (RKI). Таким образом, за первые семь месяцев (данные на 9 августа) в Германии в этих условиях уже умерло рекордное число людей.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда умерло около 9 тыс. человек. Более половины смертей этим летом приходится на людей старше 85 лет.
В начале августа агентство Bloomberg опубликовало собственные подсчеты смертей от жары в Европе — с начала лета их число превысило 25 тыс. человек.
В течение лета 2026 года Европу затронули четыре волны экстремальной жары, а новая волна ожидается вскоре, согласно прогнозам.
Аномальная жара в Европе также сказалась на экономике, например, в Италии, где жара приводит к росту потребления электроэнергии и воды. Производители пармезана столкнулись с проблемами поддержания необходимой температуры в хранилищах, что мешает сыру созревать. В Центральной и Восточной Европе жара ударила по энергетике: в Польше река Висла обмелела до рекордных значений, а румынские власти затопили баржи в Дунае для подачи воды на АЭС.
В Венгрии энергетический кризис продолжается, и ожидаются дожди, чтобы АЭС «Пакш» заработала в штатном режиме. В Австрии в 2026 году также был установлен новый температурный рекорд — 40,8°C в пригороде Вены, что привело к объявлению наивысшего уровня пожарной опасности в Лобау.