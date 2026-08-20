Askona представила умную спальную систему с регулировкой жесткости матраса и ИИ-сомнологом

19 августа компания Askona презентовала свою новую спальную систему Smart Bed с технологией iSense. Уникальность системы в том, что она позволяет менять жесткость матраса каждой половины кровати независимо друг от друга с помощью пульта управления. Всего пользователям доступно 20 уровней жесткости в диапазоне от мягкого до плотного. Как заявляют разработчики, система полностью снимает необходимость искать компромисс с партнером по кровати — каждый сможет настроить под себя свою половину спального места.

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Изменять жесткость матраса стало возможно благодаря 14 воздушным камерам из медицинского полиуретана и специальной пене Adapt. Также в системе Smart Bed есть встроенный трекер, который фиксирует дыхание, пульс пользователя и его движения во сне — эти данные передаются в приложение Askona Sleep, где их анализирует ИИ-сомнолог Оксана.

«Спальная система подстраивается под человека, а персональный ИИ-сомнолог подсказывает, как сделать сон более восстанавливающим»,— рассказал генеральный директор ГК «Аскона» Александр Манёнок в ходе презентации гаджета.

Представление умной спальной системы прошло в арт-пространстве Luminar-X, мероприятие провели телеведущая Ирена Понарошку и блогер Сергей Романцев. В качестве экспертов выступили сомнологи Александр Калинкин (руководитель Центра медицины сна МГУ) и Наталья Лигун (руководитель Центра сомнологии «Медси», научный сотрудник Лаборатории нейробиологии сна и бодрствования РАН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущие мероприятия Ирена Понарошку и Сергей Романцев

Фото: Askona Ведущие мероприятия Ирена Понарошку и Сергей Романцев

Фото: Askona

Новая разработка компании продолжает исследование Re: Age, которое Askona провела весной этого года совместно с РНИМУ имени Пирогова, СПЛАТ, «Медси» и X-Fit: его участники в течение двух месяцев контролировали сон, питание и активность, что привело к снижению их биологического возраста на 15 лет.