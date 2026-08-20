Сквиз на словах

За сутки криптовалюта прибавила сразу 11%. По данным биржи Binance, после незначительной корректировки утром, биткойн снова пошел вверх. Сейчас курс приблизился к $72 тыс. Вместе с тем вырос и Ethereum — примерно на 17%. Это рекордный показатель с середины мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С чем связана такая динамика на рынке? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с экспертом по цифровым активам Виктором Першиковым:

«19 августа Минфин США объявил, что в ближайший месяц увеличит объем операций обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. Исторически такие процессы приводили к увеличению ликвидности на рынке криптовалют, поэтому инвесторы сейчас рассчитывают на новый приток ликвидности. Еще один важный фактор — вчерашняя встреча Дональда Трампа с лидерами криптоиндустрии. Он призвал как можно скорее принять закон о регулировании крипторынка, который откроет новые возможности для его участников. Кроме того, Трамп вновь намекнул на возможность включения криптоактивов в резервы.

Стоит ли ожидать в ближайшее время падения курсов криптовалют? Вряд ли стоит ждать значительных откатов. Сейчас инвесторы переоценивают перспективы рынка. Если еще месяц назад настроения были довольно пессимистичными, то теперь участники рынка рассматривают сценарий, при котором до конца 2026 года крипторынок будет чувствовать себя значительно лучше. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно денежно-кредитной политики США. Если ФРС до конца года не будет принимать жестких решений, повышать ставки и ужесточать политику, текущие цены инвесторы будут считать достаточно привлекательными для формирования средне- и долгосрочных криптовалютных портфелей».

Больше всего на рынке цифровых активов прибавляет токен HYPE криптобиржи Hyperliquid. Рост за сутки — больше 21%.

19 августа Трамп заявил, что эта площадка скоро выйдет на рынок США. Впрочем, конкретные детали американский президент не уточнил. Слова Трампа во многом стали неожиданностью для инвесторов, отмечает технический директор биржи Crypto-A Григорий Семух:

«Заявления Трампа послужили скорее спусковым крючком. Допуск гиперликвидности рынок воспринял как сигнал к дальнейшей легализации отрасли и, соответственно, это вызвало дополнительный интерес. То, что цена резко пошла вверх, было результатом шорт-сквиза. До заявления Трампа рынок был настроен на постепенное снижение цены, то есть на падение, и многие участники стояли в шорте. Соответственно, начались принудительные ликвидации, которые вызвали еще больший рост цен.

Трамп уже вызывал подобное движение в прошлом году, в марте 2025 года. После его заявления о государственном крипторезерве биткойн резко подорожал — с $80 тыс. примерно до $100 тыс., но потом быстро откатился обратно, потому что это, как обычно у Трампа, были просто слова, и каких-то конкретных крупных государственных закупок после этого не последовало. Сейчас, скорее всего, будет то же самое. На словах Трампа случился сквиз, рынок резко взлетел и, скорее всего, точно так же резко откатится обратно».

При этом за прошедшую неделю цена биткойна снижалась почти на 3%, опустившись ниже $63,5 тыс. Хотя данные по инфляции в США оказались лучше ожиданий рынка, у токена не хватило внутренних драйверов, чтобы выйти из боковика и возобновить рост, утверждали аналитики.