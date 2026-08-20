«Параллельные истории» Асгара Фархади вышли в российский прокат

На экраны вышли «Параллельные истории» — отдаленный ремейк знаменитого польского фильма «Короткий фильм о любви», снятый в Париже оскароносным иранским режиссером Асгаром Фархади со статусными французскими актерами. Тут и Венсан Кассель, и Пьер Нинэ, и сразу три звездные дивы в одном флаконе: Катрин Денев, Изабель Юппер и Виржини Эфира. В «Параллельных историях» Юппер играет хаотичную, не слишком талантливую писательницу Сильви, которая никак не может справиться ни со своим романом, ни со своим бытом. В коротком эпизоде ее партнершей становится Катрин Денев — по роли ушлая глава издательства, отвергающая рукопись Сильви. В поисках вдохновения незадачливая писательница наблюдает через подзорную трубу за жизнью в доме напротив.

Короткий фильм Кесьлевского длится меньше полутора часов, «Параллельные истории» — почти на час дольше. В них находится место и для цитат из других фильмов Кесьлевского — «Двойной жизни Вероники» и «Три цвета: синий». Но все заимствования тут юридически оформлены. Не так давно молодой польский актер и продюсер Мацей Мусял сумел убедить соавтора сценария «Декалога» Кшиштофа Песевича продать права на ремейки.

Подробнее о фильме читайте в материале «С польского на плоский».