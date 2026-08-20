Президент США Дональд Трамп объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. Он заявил, что Исламскую Республику ожидает «изоляция беспрецедентного масштаба» и что любое государство, которое будет оказывать ей экономическую поддержку, само столкнется с экономическим давлением. В ответ Тегеран предупредил, что новые санкции спровоцируют ненужный удар по глобальной экономике и усилят враждебное отношение иранцев к США.

«Никто не давал Исламской Республике Иран большей возможности заключить сделку, чем я,— заявил Дональд Трамп в Truth Social.— К сожалению, он этим не воспользовался. Поэтому я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны! Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба. Их (иранский.— “Ъ”) флот уничтожен, их военно-воздушные силы разрушены, их военные заводы превратились в руины, их валюта обесценилась, и их страна висит на волоске». Президент США подчеркнул, что новые запретительные меры парализуют иранское руководство и его желание «распространять террор по всему миру».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану грозят экономическим разбитием».