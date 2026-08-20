Android закрылся от APK

Google вводит ограничения на скачивание сторонних приложений. Теперь пользователям Android придется ждать целые сутки, прежде чем установить APK-файл от непроверенного разработчика. Кроме того, процедура станет многоступенчатой: сначала нужно включить режим разработчика и перезагрузить смартфон. Только после этого начнется отсчет двадцати четырех часов. А потом система предложит выбрать, сколько будет действовать разрешение: его можно активировать на неделю или навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Во многом такое решение объясняется желанием Google заработать на продажах приложений внутри официального магазина, считает IT-эксперт Кирилл Ситнов:

«Многие компании зачастую пытаются получать прибыль не от производства какого-то устройства или разработки операционной системы, а от продажи дополнительного оборудования и аксессуаров. Если мы говорим об операционной системе, то речь идет о покупке и продаже приложений через официальные магазины. То же самое можно сказать и про Apple, которая изо всех сил борется за то, чтобы на устройствах был доступен только ее собственный магазин. Вспомним хотя бы разбирательства в Евросоюзе, где компанию пытаются убедить разрешить работу альтернативных магазинов приложений.

Можно ли сказать, что Android продолжит вводить новые ограничения? Эта история достаточно давняя. Если брать версии Android до четвертой, то приложение можно было спокойно установить практически с любого источника, без дополнительных вопросов. А, если я не ошибаюсь, начиная с Android 12 или 14 на многих устройствах стали появляться предупреждения. Чтобы установить приложение, приходилось по несколько минут подтверждать: "Да, я уверен", "Да, я согласен". Но в последние пять лет все более отчетливо прослеживается тенденция к тому, что системы будут закрытыми и будут опираться только на собственные онлайн-магазины.

Это можно сравнить с экономикой в целом, которая тоже постепенно переходит к подписочной модели. Здесь происходит примерно то же самое: человек покупает устройство со своим магазином приложений, и уже через него осуществляется загрузка и обновление программ».

В компании же поясняют, что это вынужденная мера против мошенников. Вредоносные программы встречаются среди сторонних файлов в 50 раз чаще, чем в официальном магазине. А не возникнет ли проблем с загрузкой российских приложений? На этот вопрос “Ъ FM” ответил техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom):

«Может показаться, что это связано с ограничениями, которые наложены на смартфоны в России, но это не так. Скорее, речь идет о борьбе с проблемой безопасности, которая присуща Android из-за его открытости и возможности устанавливать приложения не из централизованных магазинов. Исторически это достаточно серьезная проблема, и Google систематически с ней борется, вводя все больше ограничений. Чтобы человек случайно не скачал какой-нибудь APK-файл и не установил его, вводятся дополнительные меры безопасности. Если посмотреть на Windows и macOS, там тоже есть ограничения, которые заставляют пользователя лишний раз задуматься перед установкой приложения.

Наверное, самым существенным является ограничение в 24 часа, поскольку для многих это может быть неудобно в момент, когда срочно нужно установить приложение. Поэтому к этому придется подготовиться заранее.

Но в целом для российских пользователей это не должно быть критично: установку RuStore, даже если на него тоже будет распространяться это ограничение, достаточно пройти один раз, а дальше он закрывает более 90% потребностей.

Установка приложения через RuStore и установка через браузер, например Chrome, — не одно и то же. Думаю, что на установку приложений из RuStore в базовом варианте эти ограничения распространяться не будут. Сам RuStore вполне может попасть под ограничение, но дальше, внутри магазина, скорее всего, проблем не возникнет. Кроме того, нужно понимать, что Android — достаточно сложная экосистема операционных систем. Базовый Android встречается сравнительно редко, а существует огромное количество различных оболочек. Насколько они будут соответствовать этим требованиям и насколько глубоко ограничение будет встроено в систему, еще предстоит выяснить».

Дополнительные ограничения вводятся и для разработчиков. Осенью они заработают в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, в 2027 году коснутся всех. Создателям программ придется подтверждать свою личность и проходить проверку. В противном случае пользователи не смогут устанавливать их приложения, даже если скачали их со сторонних сайтов.

Астон О'Салливан