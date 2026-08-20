Международные резервы России увеличились на $15,6 млрд за неделю

Объем международных резервов России по состоянию на 14 августа составляет $755,6 млрд, следует из данных Банка России. Показатель вырос на $15,6 млрд по сравнению с 7 августа — тогда он составлял $740 млрд.

Рост резервов за неделю составил 2,1%. Это произошло в основном из-за положительной переоценки активов, объяснили в регуляторе.

Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы в распоряжении Центробанка и правительства России. В их структуру входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также другие резервные активы. Международные резервы необходимы для защиты экономики в кризисы, поддержания стабильности курса рубля, оплаты внешних долгов.