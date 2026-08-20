В «Екатерингофе» восстановят историческую планировку и Цветочный остров
В Петербурге разработали проект реставрации Екатерингофского парка площадью 33 га. Работы должны вернуть одному из старейших парков города историческую планировку и отдельные функции XIX века, в том числе детскую площадку и розарий.
Проект реставрации и приспособления парка для современного использования разработала «М.Г. Прайват Реконстракшн», сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании. Документацию согласовали КГИОП, КГА, комитет по благоустройству, администрация Адмиралтейского района и другие ведомства.
В парке восстановят дорожно-тропиночную сеть и историческую гидросистему — Большой пейзажный пруд, Петровский канал, два Круглых и два Кольцевых пруда. На Цветочный остров вернут цветники, розарий и извилистые дорожки. Сохранят также дубы и липы возрастом 200–250 лет.
Одной из исторических функций станет детская площадка: первая в Петербурге появилась возле Екатерингофского дворца еще в 1824 году. Кроме того, в парке установят беседки по мотивам утраченных исторических сооружений, в одной из них разместят уличную библиотеку.
Реализацию проекта планируют начать в 2027 году. До конца текущего года администрации парка предстоит провести экспертизу смет и подготовить заявку на финансирование.