Чебурашка станет талисманом Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Чебурашка станет талисманом Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом сообщили в дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фигуры персонажа будут встречать участников и гостей в центре аккредитации и у входа в международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Кроме того, для участников фестиваля произведут более 10 тыс. плюшевых Чебурашек, «чтобы каждый российский и иностранный участник смог увезти на родину своего ушастого героя».

Чебурашка — персонаж детской книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», вышедшей в 1966 году. Герой получил широкую популярность благодаря советскому мультфильму «Крокодил Гена» 1969 года.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет.

Еще одним талисманом фестиваля молодежи в Екатеринбурге станет соболь Уралик. Он будет участвовать в церемониях открытия и закрытия фестиваля, встречать гостей на площадках и появляться в интерактивных и развлекательных программах.

Полина Бабинцева