Гражданство РФ станет дешевле для жителей Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии

Москва собирается существенно снизить стоимость оформления российского паспорта для жителей Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Согласно проекту поправок к правилам взимания консульских сборов, подготовленному МИД России, размер платежа уменьшится в девять раз и составит $65. Сейчас документ проходит этап антикоррупционной экспертизы, ожидается, что он будет принят в ближайшее время.

С 1 августа стоимость подачи заявления на прием в российское гражданство была увеличена до $600. Решение вызвало огромный резонанс в Приднестровье, где заявки на вступление в гражданство РФ с середины мая оставили больше 50 тыс. человек. Не имеющие необходимых средств для оплаты новых пошлин люди звонили в СМИ, обращались к местным депутатам с просьбой посодействовать в том, чтобы тариф снизили. Значительная часть претендентов на российский паспорт — пенсионеры, для которых $600 — их пенсия за 4-5 месяцев. Президент Приднестровья Вадим Красносельский сразу после этого заявил, что ситуация требует оперативного вмешательства, пообещав найти решение с учетом интересов жителей республики.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Приднестровья Александр Стецюк, приднестровские дипломаты сразу после повышения тарифов вступили в контакт с российскими коллегами, которые в итоге пошли навстречу пожеланиям Тирасполя. Он выразил благодарность МИД РФ за оперативный отклик на обращение и разработку нормативно-правового акта, который снизит финансовую нагрузку на заявителей.

«Мы ожидаем окончательного принятия этого документа на уровне Правительства России и считаем, что такое решение позитивно повлияет на дальнейшую эффективную реализацию Указа Президента РФ от 15 мая 2026 года (о приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья, согласно которому начал действовать упрощенный порядок получения ими гражданства - Ъ), - заявил Александр Стецюк.

Владимир Маврин, Тирасполь